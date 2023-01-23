Англія

Аргентинець має шанси повернутись на колишню посаду.

Головний тренер Тоттенгема Маурісіо Почеттіно може повернутись в Англійську Прем'єр-лігу.

За інформацією Tuttomercatoweb, Тоттенгем має намір повернути колишнього коуча на посаду. Стверджується, що сторони вже почали переговори.

Існує велика ймовірність, що Антоніо Конте залишить свою посаду наприкінці сезону після закінчення контракту. "Шпори" вже підшуковують варіанти. Серед головниїх претендентів — Почеттіно і Тухель.

Нагадаємо, Маурісо Почеттіно тренував Тоттенгем з 2014 по 2019 рік. Потім аргентинець очолував ПСЖ.

Раніше Почеттіно сватали на посаду керманича збірної Англії.