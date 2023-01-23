Англія

Оборонець достроково повертається в стан "святих".

Саутгемптон відкликав захисника Яна Беднарека з оренди в Астон Віллі, про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

26-річний поляк перебрався в Астон Віллу влітку 2022 року на правах річної оренди. Клуб відкликав його, щоб мати додаткових гравців, які допоможуть "святим" зберегти прописку в еліті.

За Астон Віллу Ян провів 4 матчі, результативними діями не відзначався.

Нагадаємо, Саутгемптон посідає останнє місце в АПЛ. До рятівного 17-го місця — 2 очки.