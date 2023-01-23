Поляк перебрався до лондонського клубу.
Якуб Ківьор, офіційний сайт Арсеналу
23 січня 2023, 21:32
22-річний польський захисник Спеції Якуб Ківьор став гравцем Арсеналу, повідомляється на офіційному сайті "канонірів".
Поляк підписав довгостроковий контракт, термін якого не повідомляється.
Раніше авторитетний журналіст Джанлука Ді Марціо стверджував, що Арсенал заплатить за польського захисника 25 мільйонів євро.
Якуб провів свою юнацьку кар'єру в польському клубі ГКС Тихи, а потім у Бельгії за Андерлехт, словацький Железярне Подбрезова та Жиліні.
У серпні 2021 року Ківьор переїхав до Спеції. Під час перебування в Італії Якуб дебютував у збірній Польщі, провівши вже дев’ять матчів.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Спеція відмовилася продати Ківьора в Боруссію Дортмунд.