Англія

Поляк перебрався до лондонського клубу.

22-річний польський захисник Спеції Якуб Ківьор став гравцем Арсеналу, повідомляється на офіційному сайті "канонірів".

Поляк підписав довгостроковий контракт, термін якого не повідомляється.

The Arsenal family continues to grow 🇵🇱 pic.twitter.com/ka6K70Sw8k — Arsenal (@Arsenal) January 23, 2023

Раніше авторитетний журналіст Джанлука Ді Марціо стверджував, що Арсенал заплатить за польського захисника 25 мільйонів євро.

Якуб провів свою юнацьку кар'єру в польському клубі ГКС Тихи, а потім у Бельгії за Андерлехт, словацький Железярне Подбрезова та Жиліні.

У серпні 2021 року Ківьор переїхав до Спеції. Під час перебування в Італії Якуб дебютував у збірній Польщі, провівши вже дев’ять матчів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Спеція відмовилася продати Ківьора в Боруссію Дортмунд.