Італія

Нападник може змінити клуб.

Мілан розглядає різноманітні варіанти підсилення атакувальної ланки в поточне зимове трансферне вікно.

Як повідомляє видання Sky Sport, дійсний чемпіон Італії хоче підписати нападника Роми Ніколо Дзаньоло, який наразі не має стабільного місця в складі римлян.

Відзначимо, що у нинішньому сезоні на рахунку італійця є два забитих м’ячі та три гольові передачі у 17 матчах.

Мілан готовий орендувати гравця з опцією викупу за 22-25 мільйонів євро, тоді як Рома хотіла б 35-40 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Тоттенгем і Рома не змогли досягти угоди щодо Ніколо Дзаньоло.