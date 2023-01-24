Англія

Шотландець приголомшений підписанням вінгера.

Після дебюту українського вінгера Михайла Мудрика у складі лондонського Челсі Стівен Джеррард зрівняв його з легендою Баварії Ар'єном Роббеном.

И нехай він провів на полі лише 35 хвилин, дебют видався досить вражаючим. Саме так вважає легенда Челсі Пет Невін.

"Побачивши Мудрика в живу я можу сказати, що це талант. Я зазвичай не дуже захоплений гравцями одразу після трансферу, тому що мені подобається спочатку побачити, як вони адаптуються до чемпіонату. Але я був так само схвильований оголошенням про його підписання. Ті 35 хвилин проти Ліверпуля дали мені досить хороший нарис. Мудрик буде створювати шедеври у складі Челсі, з часом.

Раніше багато людей говорили про його приголомшливий темп, і він, безсумнівно, надзвичайно швидкий, але навіть це не те, що виділяло його, коли я спостерігав за ним. Є багато швидких нападаючих, але його контроль та бачення поля під час використання високого темпу — на найвищому рівні".

"Вболівальники Челсі, напевно, вже бачили достатньо, щоб зрозуміти, що він стане неймовірним доповненням до команди, але я б зупинився на тому, щоб назвати його новим Еденом Азаром. Хоча, можливо, це несправедливо.

У будь-якому разі його набір навичок дещо відрізняється від Едена в багатьох аспектах, навіть з огляду на те, як він забігає позаду захисників у темпі без м’яча. Еден загалом любив, щоб м’яч давали йому в ноги більшість часу поєдинку. Це свідчить про те, що українець — не дзеркальне відображення бельгійця.

Крім того, це величезний тиск для будь-якого нового молодого гравця, порівнювати його з легендою клубу. Азар був нашим талісманом протягом багатьох років, серед найкращих гравців на планеті протягом тривалого часу та одним із найулюбленіших гравців в історії нашого клубу".

"Я пам’ятаю, як прийшов у Челсі, і через деякий час мене назвали новим Чарлі Куком. Так, ми обидва були шотландцями, вважалися вмілими, часто грали поруч і бігали постійно з м’ячем, але ми були дуже різними гравцями. Я визнаю, що це був величезний комплімент мені 19 років, але я не впевнений, що це було корисно, особливо тому, що я намагався створити власну кар’єру. Чесно кажучи, було ще гірше, коли я перейшов в Евертон і мене назвали новим Тревором Стівеном — ми зовсім не були схожі один на одного як гравці!

Проте я визнаю, що у нашої нової зірки є чудовий шанс приєднатися до списку улюблених гравців клубу, які згодом стали Гравцями року. Від Кукі, Джанфранко Зола, Джо Коул, Хуан Мата, Вілліан та Еден Азар — кожен з них займав особливе місце в серцях наших уболівальників. Якщо він приєднається до цього канону, він буде вартий кожного витраченого на нього центу"!

"Враховуючи хвилювання після першої гри Жоао Феліша проти Фулхема, після дебюту Мудрика настрій усіх уболівальників Челсі суттєво покращився за короткий час. Ніхто з нас не думає, що все впорядковано, і ми відразу ж на шляху до стратосферного польоту, але є чітке переконання, що зміна напрямку виглядає принаймні дуже багатообіцяючою, і майже напевно буде захоплююче спостерігати за нею", — написав Пет Невін у колонці на офіційному сайті Челсі.

Раніше повідомлялося, що перехід Михайла Мудрика з Шахтаря у Челсі став найдорожчим зимовим трансфером в історії АПЛ.