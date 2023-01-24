Англія

Своїм трансфером українець випередив переходи Вірджила ван Дейка та Емеріка Лапорта.

Перехід молодого українського вінгера Михайла Мудрика до складу Челсі з донецького Шахтаря став найдорожчим трансфером в історії англійської Прем'єр-ліги в ході зимового трансферного вікна. Про це повідомляє FourFourTwo.

Нагадаємо, Мудрик перебрався до Челсі за 88 мільйонів фунтів стерлінгів (100 млн євро), що дозволило йому обійти трансфери Вірджила ван Дейка та Емеріка Лапорта.

Топ-10 найдорожчих зимових трансферів АПЛ:

1. Михайло Мудрик – з Шахтаря до Челсі за 88 млн фунтів

2. Вірджіл ван Дейк – із Саутгемптона до Ліверпуля за 74 млн фунтів

3. Емерік Лапорт — з Атлетіка до Манчестер Сіті за 57 млн фунтів

4. Крістіан Пулишич — з Боруссії Дортмунд в Челсі за 56 млн фунтів

5. П’єр-Емерік Обамеянг — з Боруссії Дортмунд в Арсенал за 55 млн фунтів

6. Бруну Фернандеш — зі Спортінга в Манчестер Юнайтед за 54 млн фунтів

7. Луїс Діас – з Порту до Ліверпуля за 52 млн фунтів

8. Фернандо Торрес — з Ліверпуля в Челсі за 50 млн фунтів

9. Бруно Гімараеш – з Ліона до Ньюкаслу за 40 млн фунтів

10. Хуан Мата — з Челсі до Манчестер Юнайтед за 37,1 млн фунтів

Раніше Football.ua зібрав реакцію футбольної громадськості на перший виступ талановитого вінгера збірної України за лондонський Челсі.