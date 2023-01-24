Англія

Еквадорець працює задля успіху своєї команди.

Півзахисник Брайтона Мойзес Кайседо завірив фанатів команди, що він повністю зосереджений на поточному клубі.

"Я зосереджений на Брайтоні. Я тут, зосереджений на цьому клубі, тому сторонні речі мене не турбують, і це не позбавляє уваги

Намагаюся зосереджуватися лише на клубі, який відкрив дав мені можливість, щоб грати щотижня", — наводить слова Кайседо журналіст Фабріціо Романо.

У поточному сезоні еквадорський півзахисник забив гол та віддав один результативний пас у 21 матчі на клубному рівні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ліверпуль та Арсенал виявляють інтерес до Кайседо.