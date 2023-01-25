Американець близький до переходу до АПЛ.
Вестон Маккенні, Getty Images
25 січня 2023, 09:35
Туринський Ювентус жодним чином не намагався приховати свого бажання під час поточної трансферної кампанії позбутись американського півзахисника Вестона Маккенні за притомну компенсацію, що могло б дати довгоочікуваний початок удалих перемовин для "зебр" на тлі чергового грандіозного фінансового скандалу.
На цьому тлі геть не дивно, що 24-річним виконавцем почали активно цікавитись клуби з англійської Прем’єр-ліги, де спочатку активність проявляли лондонський Арсенал та Борнмут.
Згодом, як повідомляє італійська преса, до вищезгаданих клубів долучився й Лідс, на чолі якого стоїть американський фахівець Джессі Марш, який, вочевидь, дуже добре знається на здібностях свого співгромадянина.
Повідомляється, що Маккенні дав згоду своїм агентам на перехід до будь-якого клубу з АПЛ під час поточної зимньої кампанії.
У цьому сезоні Вестон зіграв 21 матч, забивши три голи та віддавши дві гольові передачі.