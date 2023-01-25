Англія

Американець близький до переходу до АПЛ.

Туринський Ювентус жодним чином не намагався приховати свого бажання під час поточної трансферної кампанії позбутись американського півзахисника Вестона Маккенні за притомну компенсацію, що могло б дати довгоочікуваний початок удалих перемовин для "зебр" на тлі чергового грандіозного фінансового скандалу.

На цьому тлі геть не дивно, що 24-річним виконавцем почали активно цікавитись клуби з англійської Прем’єр-ліги, де спочатку активність проявляли лондонський Арсенал та Борнмут.

Згодом, як повідомляє італійська преса, до вищезгаданих клубів долучився й Лідс, на чолі якого стоїть американський фахівець Джессі Марш, який, вочевидь, дуже добре знається на здібностях свого співгромадянина.

Повідомляється, що Маккенні дав згоду своїм агентам на перехід до будь-якого клубу з АПЛ під час поточної зимньої кампанії.

У цьому сезоні Вестон зіграв 21 матч, забивши три голи та віддавши дві гольові передачі.