Італія

Американець може змінити клуб.

Півзахисник Ювентуса Вестон Маккенні може змінити клубну прописку, повідомляє Football Italia.

Згідно з інформацією джерела, футболіст не отримав задоволення від перебування у Турині та хоче якнайшвидше покинути клуб. Боси Юве хочуть продати американця в найближче трансферне вікно. Ціна, яка задовольнить клуб, — 25-30 мільйонів євро.

У поточному сезоні Маккенні провів 16 матчів, у яких забив три голи та зробив одну результативну передачу.

Раніше повідомлялося, що Ювентусу загрожує дискваліфікація з єврокубків.