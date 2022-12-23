Американець може змінити клуб.
ВЕСТОН МАККЕННІ, GETTY IMAGES
23 грудня 2022, 19:58
Півзахисник Ювентуса Вестон Маккенні може змінити клубну прописку, повідомляє Football Italia.
Згідно з інформацією джерела, футболіст не отримав задоволення від перебування у Турині та хоче якнайшвидше покинути клуб. Боси Юве хочуть продати американця в найближче трансферне вікно. Ціна, яка задовольнить клуб, — 25-30 мільйонів євро.
У поточному сезоні Маккенні провів 16 матчів, у яких забив три голи та зробив одну результативну передачу.
Раніше повідомлялося, що Ювентусу загрожує дискваліфікація з єврокубків.