Італія

Відома сума, яку хоче Ювентус за свого хавбека.

Півзахисник Ювентуса Вестон Маккенні може змінити клубну прописку, повідомляє Corriere della Sera.

За інформацією джерела, інтерес до американця проявляє англійський Борнмут. "Бьянконеррі" хочуть за хавбека не менше 40 мільйонів євро. Також повідомляється, що якщо італійці продадуть Вестона, то зможуть підписати гравця за ці кошти.

У поточному сезоні Маккенні провів 16 матчів, у яких забив три голи та зробив одну результативну передачу.

Раніше повідомлялося, що Ювентусу загрожує дискваліфікація з єврокубків.