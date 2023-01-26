Право викупу нідерландського гравця не обов'язкове.
Арно Данжума, Тоттенгем
26 січня 2023, 09:26
Напередодні Тоттенгем офіційно оголосив про оренду нападаючого Вільярреала Арно Данжуми, яка буде розрахована до кінця поточного сезону.
Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, "шпори" залишили за собою право підписати 25-річного нідерландця на постійній основі після закінчення терміну оренди.
Право викупу є необов'язковим, але якщо Тоттенгем вирішить оформити повноцінний трансфер Данжуми, лондонцям доведеться заплатити 30 мільйонів євро плюс бонуси.
Цього сезону Арно Данжума провів 17 поєдинків, у яких він забив 6 голів. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 35 мільйонів євро.