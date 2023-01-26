Англія

Право викупу нідерландського гравця не обов'язкове.

Напередодні Тоттенгем офіційно оголосив про оренду нападаючого Вільярреала Арно Данжуми, яка буде розрахована до кінця поточного сезону.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, "шпори" залишили за собою право підписати 25-річного нідерландця на постійній основі після закінчення терміну оренди.

Право викупу є необов'язковим, але якщо Тоттенгем вирішить оформити повноцінний трансфер Данжуми, лондонцям доведеться заплатити 30 мільйонів євро плюс бонуси.

Цього сезону Арно Данжума провів 17 поєдинків, у яких він забив 6 голів. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 35 мільйонів євро.