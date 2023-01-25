Орендну угоду з 25-річним голландцем розраховано до кінця нинішнього сезону.
Арно Данжума, ФК Тоттенгем
25 січня 2023, 16:55
Тоттенгем на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з нападником Вільярреала Арно Данжумою.
Орендну угоду з 25-річним голландцем розраховано до кінця нинішнього сезону.
Нагадаємо, футболіст і "жовта субмарина" спочатку вели переговори з Евертоном, але в останній момент гравець вирішив приєднатися до команди Антоніо Конте.
У поточній кампанії Данжума провів 17 поєдинків, у яких забив шість голів.