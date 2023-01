Тоттенгем на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з нападником Вільярреала Арно Данжумою.

Орендну угоду з 25-річним голландцем розраховано до кінця нинішнього сезону.

Introducing the latest member of the Spurs family... pic.twitter.com/atiRIBFRWO