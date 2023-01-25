Англія

Орендну угоду з 25-річним голландцем розраховано до кінця нинішнього сезону.

Тоттенгем на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з нападником Вільярреала Арно Данжумою.

Орендну угоду з 25-річним голландцем розраховано до кінця нинішнього сезону.

Introducing the latest member of the Spurs family... pic.twitter.com/atiRIBFRWO — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 25, 2023

Нагадаємо, футболіст і "жовта субмарина" спочатку вели переговори з Евертоном, але в останній момент гравець вирішив приєднатися до команди Антоніо Конте.

У поточній кампанії Данжума провів 17 поєдинків, у яких забив шість голів.