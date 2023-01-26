Англія

Погодження умов виплати 45 мільйонів євро є останнім кроком на шляху до переїзду гравця до Лондона.

Правий захисник лісабонського Спортінгу знаходиться все ближче до того, щоб продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі за підсумками поточного зимового трансферного вікна.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, керівництво "шпор" перебуває на завершальній стадії переговорів із португальським клубом щодо трансферу 23-річного іспанця.

Останнім кроком у переговорному процесі є те, яким чином буде виплачено клаусулу гравця у розмірі 45 мільйонів євро. Сторони можуть домовитися про її виплату у три чи чотири транші.

Нагадаємо, раніше Педро Порро погодив з Тоттенгемом умови п'ятирічного контракту — тепер він очікує на переговори між клубами для його підписання та переходу в новий клуб.

У поточному сезоні Педро Порро провів 25 матчів, в яких він забив 3 голи та віддав 11 результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює іспанського футболіста у 25 мільйонів євро.