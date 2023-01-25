Англія

Перемовини по трансферу іспанція просунулися вперед.

Останній тиждень трансферного вікна — це завжди море новин і хаотичне закриття угод. Однією з таких може статися перехід іспанського правого оборонця Спортінга Педро Порро до лондонського Тоттенгема. Принаймні, про це у дуже конкретному ключі пише Фабріціо Романо.

"Найважливіша зустріч для переходу Педро Порро до Тоттенгема відбудеться у найближчі години, як стало відомо вчора — перемовини просунулися, але новий раунд перемовин буде ключовим для досягнення угоди.

Особисті умови погоджені кілька тижнів тому. Клуби також обговорять умови оплати/розстрочки", — підсумував журналіст у своєму Твіттері.

Раніше з'явилася інформація, що лісабонці хочуть отримати за 23-річного футболіста 45 мільйонів євро. Серед претендентів на гравця з'явився і Челсі.

Також зазначимо, що раніше Порро вже мав англійський досвід, протягом трьох років перебуваючи у системі Ман Сіті, проте так і не дебютувавши за першу команду.

У нинішньому сезоні в активі Педро 25 матчів, 3 голи та 7 асистів у футболці "левів".