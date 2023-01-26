Англія

Талановитий гравець продовжить виступати за "червоних".

Ліверпуль розглядає різноманітні варіанти посилення складу найближчим часом, проте не забуває й про збереження внутрішніх ресурсів.

Як повідомляє офіційний сайт "червоних", клуб подовжив контракт з талановитим опорним півзахисником Стефаном Байцетичем. Угода довгострокова, проте подробиці не розкриваються.

"Я такий щасливий, такий схвильований, що продовжую грати за цей клуб, і, сподіваюся, залишусь тут на більше років. Я і моя родина дуже пишаємося підписанням нового контракту з цим клубом. "Це неймовірне відчуття. Це те, про що я мріяв протягом цих двох років, що я тут, і те, над чим я також наполегливо працював", — заявив іспанець сербського походження.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ліверпуль побореться з Арсеналом за півзахисника Брайтона Мойзеса Кайседо.