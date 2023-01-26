Англія

Досвідчений воротар приєднався до нового клуба.

Представник чемпіонату Англії Борнмут підсилив воротарську ланку воротарем Вест Гема Дарреном Рендолфом, повідомляє офіційний сайт "вишень".

Контракт між Борнмутом та ірландським футболістом підписано строком на вісімнадцять місяців.

35-річний футболіст грав у вищому дивізіоні за Чарльтон Атлетік і Вест Гем, а також насолоджувався плідним трирічним періодом у чемпіонаті Шотландії за Мазервелл.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Рома домовилась з Борнмутом про трансфер Дзаньоло.