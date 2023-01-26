Досвідчений воротар приєднався до нового клуба.
Даррен Рендолф, фото Борнмут
26 січня 2023, 19:26
Представник чемпіонату Англії Борнмут підсилив воротарську ланку воротарем Вест Гема Дарреном Рендолфом, повідомляє офіційний сайт "вишень".
Контракт між Борнмутом та ірландським футболістом підписано строком на вісімнадцять місяців.
35-річний футболіст грав у вищому дивізіоні за Чарльтон Атлетік і Вест Гем, а також насолоджувався плідним трирічним періодом у чемпіонаті Шотландії за Мазервелл.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Рома домовилась з Борнмутом про трансфер Дзаньоло.