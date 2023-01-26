Англія

Аргентинський тренер незабаром повернеться в АПЛ.

Евертон працює над домовленістю з новим головним тренером після звільнення Френка Лемпарда з посаду.

Як повідомляє видання The Telegraph, Марсело Б'єлса прибув в Лондон на перемовини з керівництвом "ірисок".

Стверджується, що власник Евертону Фархад Моширі намагатиметься вмовити аргентинського тренера підписати контракт. Зазначимо, що раніше Б'єлса тренував Лідс.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на посаду головного тренера також претендує син Карло Анчелотті, який раніше працював в клубі.