Англія

Півзахисник готовий перебратись в інший клуб.

Евертон дуже погано проводить поточний сезон та ще й може втратити одного зі своїх важливих гравців.

Як стверджує авторитетний журналіст Фабріціо Романо, англійський вінгер пропустив тренування "ірисок", адже хоче змінити клуб.

Стверджується, що Антоні Гордон вже погодив контракт з Ньюкаслом та очікує, що клуби домовляться між собою.

Зазначимо, що в цьому сезоні півзахисник провів 18 матчів на клубному рівні, в яких відзначився трьома забитим голами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Михайло Мудрик в дебютному ж матчі за Челсі побив рекорд Антоні Гордона.