Півзахисник готовий перебратись в інший клуб.
Антоні Гордон, getty images
26 січня 2023, 18:59
Евертон дуже погано проводить поточний сезон та ще й може втратити одного зі своїх важливих гравців.
Як стверджує авторитетний журналіст Фабріціо Романо, англійський вінгер пропустив тренування "ірисок", адже хоче змінити клуб.
Стверджується, що Антоні Гордон вже погодив контракт з Ньюкаслом та очікує, що клуби домовляться між собою.
Зазначимо, що в цьому сезоні півзахисник провів 18 матчів на клубному рівні, в яких відзначився трьома забитим голами.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Михайло Мудрик в дебютному ж матчі за Челсі побив рекорд Антоні Гордона.