Англієць займався індивідуально.
Рахім Стерлінг, getty images
26 січня 2023, 21:26
Конкурент Михайла Мудрика в Челсі за місце в стартовому складі Рахім Стерлінг завершує відновлення після травми.
Як повідомляє журналіст Челсі Доджерс, англійський вінгер повернувся до тренувань. Поки що він займався індивідуально.
В цьому сезоні Рахім Стерлінг забив шість голів та віддав три результативні передачі у 23 матчах на клубному рівні.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Челсі розглядає можливість продажу англійського вінгера найближчим часом.