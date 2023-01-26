Англія

Англієць займався індивідуально.

Конкурент Михайла Мудрика в Челсі за місце в стартовому складі Рахім Стерлінг завершує відновлення після травми.

Як повідомляє журналіст Челсі Доджерс, англійський вінгер повернувся до тренувань. Поки що він займався індивідуально.

В цьому сезоні Рахім Стерлінг забив шість голів та віддав три результативні передачі у 23 матчах на клубному рівні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Челсі розглядає можливість продажу англійського вінгера найближчим часом.