Англія

Вінгер Евертона змінить команду.

Ньюкасл продовжує працювати над підсиленням складу в поточне зимове трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст Sky Sports Кейт Дауні, "сороки" заплатять 45 мільйонів фунтів стерлінгів за вінгера Евертона Ентоні Гордона.

Зазначимо, що в цьому сезоні півзахисник провів 18 матчів на клубному рівні, в яких відзначився трьома забитим голами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ентоні Гордон пропускав тренування "ірисок", створюючи тиск через те, що його не відпускали в інший клуб.