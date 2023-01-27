Англія

Бельгієць поки залишається у Лондоні.

Лондонський Арсенал не прийняв пропозицію від Монако по півзахиснику Самбі Локонга.

Як повідомляє видання Foot Mercato, лондонцям запропонували боси Монако за бельгійця 8 мільйонів євро.

Проте такі умови не влаштували керівників "канонірів". Самбі Локонга шість разів з'являвся в цьому сезоні в Прем'єр-лізі.

Нагадаємо, що 23-річний хавбек приєднався до Арсеналу влітку 2021 року за 17,5 мільйонів євро. Його контракт діє до літа 2026.

Раніше повідомлялось, що Арсенал запропонував за Кайседо 60 мільйонів і отримав відмову від Брайтона.