Бельгієць поки залишається у Лондоні.
Самбі Локонга, Getty Images
27 січня 2023, 20:54
Лондонський Арсенал не прийняв пропозицію від Монако по півзахиснику Самбі Локонга.
Як повідомляє видання Foot Mercato, лондонцям запропонували боси Монако за бельгійця 8 мільйонів євро.
Проте такі умови не влаштували керівників "канонірів". Самбі Локонга шість разів з'являвся в цьому сезоні в Прем'єр-лізі.
Нагадаємо, що 23-річний хавбек приєднався до Арсеналу влітку 2021 року за 17,5 мільйонів євро. Його контракт діє до літа 2026.
Раніше повідомлялось, що Арсенал запропонував за Кайседо 60 мільйонів і отримав відмову від Брайтона.