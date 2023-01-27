Англія

"Чайки" не хочуть розлучатись зі своїм півзахисником.

Арсенал зробив пропозицію Брайтону на 60 мільйонів фунтів стерлінгів по Мойсесу Кайседо, повідомляє Фабріціо Романо.

Раніше Челсі пропонував за півзахисника 55 мільйонів, але отримав відмову.

Власне, інший інсайдер Давід Орштейн стверджує, що Брайтон не погодився і з пропозицією Арсенала, пояснюючи це тим, що 21-річний гравець не продається.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ліверпуль проявляв інтерес до Кайседо.