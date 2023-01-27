Україна

"Гірників" не влаштувала сума компенсації, але англійський клуб готовий вести перемовини далі.

Захисник Шахтаря Микола Матвієнко зацікавив англійський Брайтон, який наразі тренує колишній тренер "гірників" Роберто Де Дзербі.

Як повідомляє видання Sky Sports, український клуб знов відхилив пропозицію Брайтона. На цей раз "чайки" пропонували 16 мільйонів відразу та чотири у вигляді бонусів. Проте Брайтон готує ще одну пропозицію.

Контракт Миколи Матвієнка з Шахтарем розрахований до літа 2025 року. На його рахунку 150 матчів (19 у сезоні-2022/23) за "гірників" в усіх змаганнях, 6 голів та 9 асистів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що український клуб хоче отримати за гравця близько 30 мільйонів євро.