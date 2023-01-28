Англія

Бразилець буде виступати в АПЛ.

Півзахисник Тете, який належить Шахтарю, вилетів в Англію для того, щоб завершити свій перехід в Лестер, повідомляє авторитетний інсайдер Фабриціо Романо.

Стверджується, що там бразилець пройде медичне обстеження та підпише контракт. Подробиці угоди невідомі.

В цьому сезоні Тете відіграв 19 поєдинків на клубному рівні, в яких відзначився шістьма голами та п'ятьма результативними передачами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ще один гравець Шахтаря може перебратись в АПЛ - Брайтон готує нову пропозицію щодо Матвієнка.