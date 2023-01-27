Англія

Ще один ексгравець Шахтаря гратиме в АПЛ.

Бразилець Тете, контракт якого належить Шахтарю, переходить в Лестер, стверджує інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, переговори на завершальній стадії.

Портал Transfermarkt оцінює гравця у 25 мільйонів євро. Контракт гравця з Шахтарем діє до літа 2023 року.

В цьому сезоні Тете відіграв 19 поєдинків на клубному рівні, в яких відзначився шістьма голами та п'ятьма результативними передачами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що представник Тете провів перемовини з чотирма клубами АПЛ.