Англія

Орендна угода костариканця буде розрахована на півроку.

Нещодавно з'явилася інформація, що голкіпер ПСЖ Кейлор Навас може перебратися до Ноттінгем Форес на правах оренди. Тепер футбольний журналіст Ніколо Скіра повідомив, що мегадосвідчений голкіпер вже узгодив із "лісниками" особисті умови.

Також став відомий термін орендної угоди — півроку. "Навас все ближче і ближче до Ноттінгем Форест" — підсумував інсайдер у своєму Твіттері.

Зазначимо, що родина Кейлора Наваса прихистила у своєму паризькому будинку українських біженців.

Нагадаємо, серед претендентів на 36-річного футболіста був клуб Кріштіану Роналду.