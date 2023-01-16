Клуб потребує нового голкіпера.
Кейлор Навас, getty images
16 січня 2023, 22:49
Ан-Наср працює над переходом голкіпера Парі Сен-Жермен Кейлора Наваса в поточне січневе трансферне вікно.
Як повідомляє видання Marca, клуб з Саудівської Аравії вже веде перемовини с гравцем, який, як очікується, може погодитись на пропозицію, адже не може виграти конкуренцію в Доннарумми.
Такий стрімкий крок Ан-Насра пов'язаний з тим, що пошкодження отримав основний голкіпер команди Давіде Оспіна.
Зазначимо, що Кейлор Навас грає за Парі Сен-Жермен з вересня 2019 року. В цьому сезоні на клубному рівні він відіграв лише один матч.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Азар мав зустріч із головним тренером Ан-Насру.