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Клуб потребує нового голкіпера.

Ан-Наср працює над переходом голкіпера Парі Сен-Жермен Кейлора Наваса в поточне січневе трансферне вікно.

Як повідомляє видання Marca, клуб з Саудівської Аравії вже веде перемовини с гравцем, який, як очікується, може погодитись на пропозицію, адже не може виграти конкуренцію в Доннарумми.

Такий стрімкий крок Ан-Насра пов'язаний з тим, що пошкодження отримав основний голкіпер команди Давіде Оспіна.

Зазначимо, що Кейлор Навас грає за Парі Сен-Жермен з вересня 2019 року. В цьому сезоні на клубному рівні він відіграв лише один матч.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Азар мав зустріч із головним тренером Ан-Насру.