Англія

Справа залежить від ПСЖ.

Нещодавно у пресі з'явилася інформація, що Кейлор Навас може возз'єднатися з Кріштіану Роналду в Ан-Насрі. Втім, схоже 36-річний коста-ріканський голкіпер може залишитися у Європі і спробувати свої сили в АПЛ, пише Фабріціо Романо.

"Ноттінгем Форест серйозно зацікавлений в оренді Кейлора Наваса з ПСЖ. Конкретна ідея, оскільки він готовий спробувати досвід Прем'єр-ліги.

Угода залежить від Парі Сен-Жермен — французький клуб вирішить, чи хоче він орендувати Кейлора чи ні", — підсумував журналіст у своєму Твіттері.

На який термін буде розрахована оренда Наваса, наразі не повідомляється. Втім, слід зазначити, що контракт між Кейлором і ПСЖ розрахований до кінця червня 2024 року.

Нагадаємо, минулого літа коста-ріканець міг опинитися у Наполі. Також його розглядали як заміну Мануеля Ноєра у Баварії, але на цю роль вже з'явився Ян Зоммер.