ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Досвідчений іспанський захисник не потрапив до заявки своєї збірної на ЧС-2022.

Воротар національної збірної Коста-Ріки та Парі Сен-Жермен Кейлор Навас висловився про те, що його одноклубник, центральний захисник Серхіо Рамос, не поїде на чемпіонат світу у складі збірної Іспанії.

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"Я здивувався, що Рамос не потрапив у заявку збірної Іспанії. Він зараз у чудовій формі та перебуває на прекрасному рівні. Хотів би, щоб Серхіо був костариканцем.

Так, у нього були непрості часи, але тепер він знову у своїх оптимальних кондиціях. Шкода, що він не зіграє на чемпіонаті світу", — цитує слова Кейлора Наваса Marca.

Нагадаємо, що Іспанія та Коста-Ріка на катарському мундіалі зустрінуться між собою в рамках групи E. Їхніми суперниками також будуть Німеччина та Японія.