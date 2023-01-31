Півзахисник залишиться в Брайтоні до літа.
Мойзес Кайседо, getty images
31 січня 2023, 18:59
Арсенал довгий час працював над трансфером півзахисника Брайтона Мойзеса Кайседо, проте так і не зміг домовитись.
Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, лондонський клуб більше не веде перемовини щодо еквадорського футболіста.
Брайтон твердо вирішив не продавати гравця взимку, не дивлячись на пропозиції у розмірі 60 та 70 мільйонів фунтів.
У цьому сезоні Мойзес відіграв 21 матч, забивши один гол та віддавши один гольовий пас.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Жоржиньйо переходить до Арсеналу, угода закрита.