Англія

Півзахисник змінив Челсі на інший лондонський клуб.

Арсенал довгий час шукав підсилення центру поля та в останні години трансферного вікна оформив перехід Жоржиньйо з Челсі, повідомляє офіційний сайт "канонірів".

Подробиці угоди не розголошуються, проте очікувалось, що Арсенал заплатить за гравця 12 мільйонів фунтів стерлінгів.

Жоржиньйо буде виступати у футболці під 20 номером.

Зазначимо, що гравець бразильського походження в цьому сезоні провів 25 матчів, в яких відзначився трьома голами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Арсенал зупинив перемовини щодо підписання півзахисника Брайтона Мойзеса Кайседо.