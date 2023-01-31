Півзахисник змінив Челсі на інший лондонський клуб.
Жоржиньйо, фото Арсенал
31 січня 2023, 22:17
Арсенал довгий час шукав підсилення центру поля та в останні години трансферного вікна оформив перехід Жоржиньйо з Челсі, повідомляє офіційний сайт "канонірів".
Подробиці угоди не розголошуються, проте очікувалось, що Арсенал заплатить за гравця 12 мільйонів фунтів стерлінгів.
Жоржиньйо буде виступати у футболці під 20 номером.
Зазначимо, що гравець бразильського походження в цьому сезоні провів 25 матчів, в яких відзначився трьома голами.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Арсенал зупинив перемовини щодо підписання півзахисника Брайтона Мойзеса Кайседо.