Англія

Іспанський захисник перебрався в АПЛ.

Тоттенгем довгий час вів перемовини щодо підписання захисника Спортінга Л Педро Порро та все ж таки досяг свого.

Як повідомляє офіційний сайт лондонського клуба, іспанець приєднався до "шпор" на правах орендної угоди до кінця сезону.

Тоттенгем має обов'язкову опцію викупу. Педро Порро буде виступати під 23 номером.

У нинішньому сезоні Порро провів 25 матчів, в яких він забив три голи та зробив 11 результативних передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що захисник Тоттенгема посилив суперника Шахтаря по Лізі Європи.