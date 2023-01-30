Англія

Іспанець хоче перейти в Тоттенгем.

Трансферна сага з переходом Педро Порро з лісабонського Спортінга в Тоттенгем лише набирає оберти, хоча, здавалось, дійшла кінця.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, іспанський захисник пропустив тренування своєї команди — він бажає змінити клуб.

У нинішньому сезоні Порро провів 25 матчів, в яких він забив три голи та зробив 11 результативних передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Порро пройшов медогляд у Тоттенгемі, проте Спортінг змінив умови перед підписанням документів.