Англія

Перехід аргентинського хавбека з Бенфіки коштував Челсі 120 мільйонів євро.

В останній день зимового трансферного вікна-2023 лондонський Челсі оголосив про підписання центрального півзахисника лісабонської Бенфіки Енцо Фернандеса, активувавши його клаусулу у розмірі 120 мільйонів євро.

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За даними порталу Transfermarkt, трансфер 22-річного аргентинця став найдорожчим в історії англійської Прем'єр-ліги.

Раніше таким був перехід бразильського вінгера Антоні з амстердамського Аякса, за який Манчестер Юнайтед заплатив 95 мільйонів євро, за винятком передбачених бонусів.

Нагадаємо, що Енцо Фернандес перейшов до Челсі слідом за Михайлом Мудриком, Жоау Фелішем, Бенуа Бадьяшілем, Ноні Мадуеке, Мало Гюсто, Давидом Фофаною та Андре Сантосом.

Цього сезону аргентинський хавбек провів за Бенфіку 29 матчів у всіх турнірах, забив чотири голи і віддав сім результативних передач.