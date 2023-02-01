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Football.ua представляє вашій увазі топ-10 найкращих угод за підсумками зимового трансферного вікна-2023.

Зимове трансферне вікно у більшості чемпіонатів офіційно закрите. Вийшло воно досить продуктивним та цікавим. Як завжди, найактивнішими були товстосуми з Англії — Челсі витрачав гроші ліворуч і праворуч, змушуючи всіх задаватися питанням: як же бути з фінансовим фейр-плей? Арсенал посилювався точково і на перший погляд дуже розумно, а клуби з підвалу турнірної таблиці витрачали гроші в надії врятувати сезон.

А що інші чемпіонати? Порівняно з АПЛ, їхні дії серйозними не назвеш. Згадайте хоча б один трансфер Реала чи Барселони? Чи може Інтера, Мілана або Ювентуса? Більшість топклубів узимку промовчали. Але подій загалом було більш ніж достатньо.

Звичайно ж, особливо райдужно, що одним з найгучніших та найдорожчих трансферів зими виявився перехід нашого українця Михайла Мудрика до Челсі. І якби не Енцо Фернандес та його трансфер у останні хвилини, то саме Мудрик знаходився би на вершині найдорожчих угод зими. Також дуже порадував трансфер центрбека Динамо Іллі Забарного в Борнмут. Ігор Суркіс, який рік у рік твердив, що гучні переходи не вирішуються останніми днями, нарешті прибрав свою гордість убік і дозволив молодому українцеві відправитися прогресувати до найсильнішої ліги світу. Нехай і в клуб-аутсайдер.

Але ми щось відволіклися від статті. Отже, у цьому матеріалі ми виділяємо десятку найкращих зимових трансферів 2023 року на думку Football.ua.

Феліша купили в Атлетіко за неймовірні 125 мільйонів євро з метою замінити Антуана Грізманна. Зробити це повноцінно не вийшло. Феліш грав добре лише епізодами і було очевидно, що чим далі, тим більше гравець та тренер розчаровуються у тому, що відбувається. Дієго Сімеоне був злий на Жоау, що той ніяк не може вийти на належний рівень, а сам Феліш розумів, що у нинішньому Атлетіко за його філософії йому вкрай складно продовжити прогресувати. Сімеоне погодився відправити португальця в оренду в Челсі до літа, але Феліш перед цим продовжив контракт з "матрацниками". Чи означає це, що влітку Сімеоне залишить Атлетіко, а Феліш намагатиметься принести користь команді вже з новим тренером? Цілком ймовірно.

А що ж Челсі? За допомогою Феліша "сині" мали намір вирішити проблему лівого флангу атаки, адже Пулішич і Стерлінг або травмовані, або неефективні на цій позиції. Феліш мав вирішити цю проблему в короткостроковій перспективі. Але після його переходу клуб оформив угоду, про яку мова піде нижче. Та й сам Феліш отримав пряму червону картку у дебютному матчі та як результат — бан на три матчі. Здається, повний провал. Але не поспішайте. Феліш – футболіст топрівня, здатний зіграти під нападником чи навіть у нападі. Прихід молодого вінгера зі Східної Європи не ставить хрест на історії Жоау та Челсі. Він своє слово ще скаже.

Мануель Ноєр зазнав перелому стегна. Принаймні такою інформацією "годували" пресу в день події. Потім стало відомо, що, швидше за все, у Ноєра відкритий перелом великогомілкової та малогомілкової кісток. І тут стало ясно – Баварії терміново потрібна заміна. Мюнхенський клуб має величезний досвід "висмикування" лідерів в інших команд Бундесліги, і таку саму практику Баварія застосувала цього разу.

Ян Зоммер – готовий номер один для багатьох топклубів Європи. Цілком очевидний та логічний вибір. Такому досвідченому голкіперу не знадобиться багато часу на адаптацію і він відразу почне приносити користь. Що вже і відбувається. Сам Зоммер у свої 34 роки отримав блискучий шанс здобути трофеї. Шкода лише Ноєра. У такому віці подобні травми переносяться значно важче. І добре б він отримав її на футбольному полі, а не катаючись на лижах...

Руслан Маліновський вирвався з дещо складного становища в Аталанті в теплі обійми французького чемпіонату. Український півзахисник має всі якості, щоби стати вкрай важливим елементом команди Ігора Тудора. В Аталанті в останній час Руслан Маліновський не мав постійного місця в стартовому складі, а ось в Марселі може бути ключовим гравцем.

"Провансальці" домовились з Аталантою про орендну угоду з правом викупу, проте фінансові подробиці на офіційному рівні не повідомлялись. Отже, Руслану буде потрібно довести, що він має той рівень, через який його підписували, щоб перейти у французький клуб на постійній основі. Марсель грає з пристрастю, адже при таких фанатах інакше просто не можна. "Неймовірна ліва нога, грізна зброя" — так схарактеризував гравця Марсель, тому чекаємо підтвердження цих слів від українця.

Вболівальники Динамо та пошановувачі українського футболу ще не встигли відійти від трансферу Віктора Циганкова в Жирону, як стало відомо, що Ілля Забарний переходить в Борнмут. Про інтерес до українського гравця з боку клуба АПЛ почали говорити за декілька днів до кінця трансферного вікна, проте у ЗМІ була ще й інформація про Астон Віллу.

Борнмут же знаходиться в важкій ситуації в елітному дивізіоні Англії та буде боротись за те, щоб не вилетіти до Чемпіоншипа. В будь-якому випадку, для нашого футболу це ще один великий крок. На плечі Мудрика та Забарного покладається велика відповідальність. Слідом за Зінченком та Миколенком їм слід довести, що українські футболісти можуть демонструвати високий рівень гри та коштують тих грошей, які за них просять.

Ентоні Гордона доволі довгий час пов'язували з Челсі та здавалось, що ця угода все ж таки стане реальністю, але вже в літнє трансферне вікно. Втім, англійський півзахисник не дочекався лондонців та перебрався в клуб, що йде в зоні Ліги чемпіонів — Ньюкасл. Гордон останнім часом був майже єдиною світлою плямою у складі "ірисок", але захотів піти на підвищення.

Едді Гау в Ньюкаслі створив дуже цікаву команду, яка сміливо йде в атаку та грає на хороших швидкостях — це ідеальні умови для прогресу Ентоні Гордона, який вже незабаром може зацікавити топклуби АПЛ. Тут звичайно не обійшлось без негарного моменту, адже Гордон не захотів тренуватись з командою, вимагаючи трансфер. Втім, "іриски" отримали доволі солідну компенсацію — близько 45 мільйонів фунтів.

Коді Гакпо відмінно зарекомендував себе у ПСВ (цього сезону — 19 матчів, 12 голів, 14 асистів) і закріпив цей успіх впевненою грою на чемпіонаті світу у складі збірної Нідерландів. Було зрозуміло, що якщо не зараз, то влітку Коді точно перейде до топклубу, і цим клубом мав стати Манчестер Юнайтед.

Попрацювати з Гакпо хотів особисто Ерік тен Гаг, та манкуніанці довго вели цей трансфер, але як це часто трапляється з Манчестер Юнайтед, гравця вкрали прямо з-під носа. У пресі практично не було чуток про інтерес Ліверпуля, а буквально за кілька годин після першої інформації одного з інсайдерів про перехід було оголошено офіційно. Без зайвого шуму та десятка новин. Чудова робота.

Леандро Троссар не порозумівся з новим головним тренером Брайтона Роберто де Дзербі і був проданий в Арсенал. Італійський тренер був незадоволений формою Леандро після повернення з чемпіонату світу. А коли гравець дізнався, що він поза складом на один із матчів, він мовчки покинув тренування. Де Дзербі був принциповим — він усунув футболіста від подальших занять та попросив клуб продати його. І це при тому, що Троссар був найважливішим гравцем Брайтона та одним із лідерів команди.

І тут Троссару посміхнулася вдача. Лондонський Арсенал не зміг підписати Михайла Мудрика, і саме Леандро був запасним варіантом. 25 мільйонів євро — і угоду закрито. Чи не мрія для будь-якого футболіста потрапити до нинішнього Арсеналу? А "каноніри", в свою чергу, отримали готового гравця, який за Брайтоном вже добре знайомий з системою, заснованою на комбінаційному футболі та контролі м'яча.

Мабуть, найгучніша несподіванка зими. І ще один трансфер, який стався через розбіжності тренера з гравцем. Жоау Канселу втратив місце в основі Ман Сіті, на цьому ґрунті посварився з Хосепом Гвардіолою і зажадав трансферу на вихід. Здавалося б, втрачати гравця такого рівня у розпал сезону — недозволена розкіш, проте "містяни" утримувати нещасливого португальця не стали і спокійно віддали його в оренду Баварії з правом викупу. Угода була закрита буквально за добу.

Хто у виграші? Зараз сказати складно, проте, є підозра, що точно не Ман Сіті. Серхі Гомесі та Натан Аке — це, звичайно, варіанти, проте чи достатньо їхнього рівня для боротьби за перемогу на всіх фронтах? А боротьба Сіті чекає дуже серйозна!

Коли Шахтар почав відхиляти пропозиції Брентфорда та Баєра минулого літа, всі почали нещадно критикувати менеджмент українского клубу. Мовляв, треба відпускати молодого хлопця, доки є пропозиції. Нехай прогресує у Європі! Все це, безумовно, має право на існування, проте, оглядаючись назад, висновок напрошується лише один: Сергій Палкін і його команда в черговий раз мали рацію. Мудрик зробив величезний крок у своєму розвитку і восени здивував усіх своєю грою в Лізі чемпіонів. Тоді вже стало зрозуміло — ні про які 20-30 мільйонів мова більше не йтиметься. Коли Шахтар запросив у Арсенала та Челсі 100 мільйонів, прилетіла порція чергової критики.

Вболівальники вирішили, що "гірники" навмисне завищують ціну на українця і продавати його ніхто не збирається. Насправді ж Шахтар просто розумів цінність свого активу та отримав за нього максимально можливі гроші. 70+30 мільйонів євро за гравця з УПЛ, який лише кілька матчів провів на високому рівні — це фантастика. Але Мудрик уже в першому матчі показав, що вартує цих грошей. Від його виходу на заміну у грі проти Ліверпуля були у захваті всі. А якби він ще й забив у тому самому моменті... Проте нічого, шанси ще будуть!

Буквально перед закриттям трансферного вікна у виконанні лондонського Челсі пролунала ще одна трансферна бомба, навколо якої було дуже багато розмов. Після завершення чемпіонату світу-2022, на якому центральний півзахисник збірної Аргентини Енцо Фернандес став найкращим молодим гравцем турніру, з'явилося безліч трансферних чуток навколо молодого аргентинця. Одним із головних претендентів був Челсі, але позиція президента Бенфіки Руя Кошти була дуже проста: або виплачуєте 120 мільйонів євро клаусули тут і зараз у повному обсязі, або Енцо цієї зими нікуди не піде.

Після тривалих роздумів та важких переговорів Челсі таки активував клаусулу Фернандеса в останній день трансферного вікна. Поки незрозуміло, яким чином відбуватимуться виплати, але якщо "сині" справді погодилися заплатити всю суму відразу, як завжди і вимагали у Бенфіці, — тут уже питання не до нас, а до правил фінансового фейр-плей. Втім, це вже інша розмова. Нам же у будь-якому випадку буде цікаво подивитися, як Грему Поттеру вдасться побудувати нову команду "під себе" з усіх цих численних трансферів в епоху керівництва Тодда Боелі. Чи вдасться Челсі врятувати цей сезон, чи все-таки найцікавіше ми побачимо у наступній кампанії?