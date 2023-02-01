Англія

22-річний аргентинець став найдорожчим вхідним трансфером в історії АПЛ.

В останній день зимового трансферного вікна-2023 лондонський Челсі підписав центрального півзахисника лісабонської Бенфіки Енцо Фернандеса, заплатив 121 мільйон євро. Про це на офіційному рівні повідомив португальський клуб.

Тепер уже і в Челсі офіційно підтвердили, що 22-річний аргентинець продовжить кар'єру на Стемфорд Бридж.

Контракт Енцо Фернандеса із "синіми" буде розрахований до літа 2031 року. Трансфер аргентинського хавбека у лондонському Челсі презентували окремим відео.

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Нагадаємо, що перехід Енцо Фернандеса з лісабонської Бенфіки в лондонський Челсі став найдорожчим вхідним трансфером в історії англійської Прем'єр-ліги.

Цього сезону аргентинський хавбек провів за Бенфіку 29 матчів у всіх турнірах, забив чотири голи і віддав сім результативних передач.