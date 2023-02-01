Наставник "шпор" ляже під ніж.
АНТОНІО КОНТЕ, GETTY IMAGES
01 лютого 2023, 14:20
Головний тренер Тоттенгема Антоніо Конте вимушений пропустити найближчі матчі своєї команди через проблеми зі здоров'ям.
Як повідомляє офіційний сайт "шпор", коуч останнім часом відчував болі у животі. Італійцю діагностували холецистит, після чого було ухвалено рішення зробити операцію з видалення жовчного міхура. Хірургічне втручання відбудеться сьогодні.
Обов'язки головного тренера виконуватиме Крістіан Стелліні.
5 лютого Тоттенгем зіграє вдома з Ман Сіті в рамках англійської Прем'єр-ліги. Football.ua проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.