Головний тренер Тоттенгема Антоніо Конте вимушений пропустити найближчі матчі своєї команди через проблеми зі здоров'ям.

Як повідомляє офіційний сайт "шпор", коуч останнім часом відчував болі у животі. Італійцю діагностували холецистит, після чого було ухвалено рішення зробити операцію з видалення жовчного міхура. Хірургічне втручання відбудеться сьогодні.

Обов'язки головного тренера виконуватиме Крістіан Стелліні.

5 лютого Тоттенгем зіграє вдома з Ман Сіті в рамках англійської Прем'єр-ліги. Football.ua проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.