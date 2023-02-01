Україна

Черговий поєдинок за участі команди з Полтави на зимових зборах.

Полтавська Ворскла продовжує проводити власну програму зимових зборів у Туреччині, де незабаром відбудеться черговий матч за її участі.

У зустрічі напередодні команда Віктора Скрипника зіграла внічию проти польського Лодзя (0:0).

У прийдешній грі "зелено-білі" зіграють проти представника Боснії і Герцеговини — Вележа з міста Мостар, який у поточному сезоні йде на шостій сходинці в турнірній таблиці національної першості (12 команд).

Стартовий свисток матчу пролунає о 14:00 за київським часом.

Нагадаємо, що до цього полтавський колектив підписав флангового нападника.