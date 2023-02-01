Черговий поєдинок за участі команди з Полтави на зимових зборах.
фото ФК Ворскла Полтава
01 лютого 2023, 13:38
Полтавська Ворскла продовжує проводити власну програму зимових зборів у Туреччині, де незабаром відбудеться черговий матч за її участі.
У зустрічі напередодні команда Віктора Скрипника зіграла внічию проти польського Лодзя (0:0).
У прийдешній грі "зелено-білі" зіграють проти представника Боснії і Герцеговини — Вележа з міста Мостар, який у поточному сезоні йде на шостій сходинці в турнірній таблиці національної першості (12 команд).
Стартовий свисток матчу пролунає о 14:00 за київським часом.
Нагадаємо, що до цього полтавський колектив підписав флангового нападника.