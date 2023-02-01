Марокканець міг опинитись в лондонському клубі.
СОФ'ЯН АМРАБАТ, GETTY IMAGES
01 лютого 2023, 16:40
Головний ньюзмейкер минулого трансферного вікна Челсі міг підписати лідера Фіорентини.
Як повідомляє El Chiringuito TV, лондонці відправляли "фіалкам" декілька пропозицій по Соф'яну Амрабату, але всі вони були відхилені. В останній день трансферного вікна лондонський клуб зробив останню спробу.
У поточному сезоні Амрабат провів 25 матчів, в яких не відзначався результативними діями.
Раніше повідомлялось, що Челсі не вдалось підписати Бареллу.