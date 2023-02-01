Англія

Марокканець міг опинитись в лондонському клубі.

Головний ньюзмейкер минулого трансферного вікна Челсі міг підписати лідера Фіорентини.

Як повідомляє El Chiringuito TV, лондонці відправляли "фіалкам" декілька пропозицій по Соф'яну Амрабату, але всі вони були відхилені. В останній день трансферного вікна лондонський клуб зробив останню спробу.

У поточному сезоні Амрабат провів 25 матчів, в яких не відзначався результативними діями.

Раніше повідомлялось, що Челсі не вдалось підписати Бареллу.