Іспанія

Керманич мадридського Реалу — про кадрову ситуацію всередині команди.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті розповів, чому його команда була пасивна на трансферному ринку цієї зими, а також поділився думкою щодо нинішньої кадрової ситуації у стані "вершкових".

"Графік просто скажений. Вони перейшли межу. Ми любимо грати багато матчів, але проблема полягає у тому, що гравці втомилися. Жертвувати одним турніром заради іншого? Ні, ніколи. Ми близькі до перемоги в Кубку, гратимемо у найважливішому змаганні, Лізі чемпіонів, та до кінця боротимемося у Ла Лізі.

Чому не грають Азар, Маріано, Одріосола та Вальєхо? Все просто – грають інші. Я тут для того, щоб перемагати у матчах, а не щоб давати футболістам хвилини.

Ми нікого не придбали у січні, тому що розпланували наш склад влітку. І цей план виявився хорошим. Нам ніхто не потрібен", — цитує слова Анчелотті Madrid Xtra.

Після 18 турів мадридський Реал займає другий рядок у турнірній таблиці іспанської Ла Ліги, відстаючи від каталонської Барселони на п'ять очок.