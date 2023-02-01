Італієць міг стати черговим новачком лондонців.
НІКОЛО БАРЕЛЛА, GETTY IMAGES
01 лютого 2023, 15:10
Найактивніший клуб зимового трансферного вікна Челсі міг підписати ще одну зірку європейського футболу.
Як повідомляє інсайдер Ніколо Скіра, лондонці в останній день трансферного вікна намагалися підписати півзахисника Інтера Ніколо Бареллу, але італійці відмовились продавати свого гравця.
"Сині" вважали італійця запасним варіантом, якщо не вдасться підписати Енцо Фернандеса.
Нагадаємо, що перехід Енцо Фернандеса з лісабонської Бенфіки в лондонський Челсі став найдорожчим вхідним трансфером в історії англійської Прем'єр-ліги.