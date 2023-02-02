Португалець незабаром може з'явитись на поле.
Діогу Далот, getty images
02 лютого 2023, 18:48
Захисник Манчестер Юнайтед Діогу Далот повернувся до тренувань після того, як відновився після пошкодження. Про це розповів Бруну Фернандеш.
"Діогу Далот також тренується з нами й, ймовірно, незабаром буде у повній формі, і це дуже добре, тому що у менеджера є більше можливостей", — наводить слова Фернандеша MEN.
Зазначимо, що португальський захисник отримав пошкодження в матчі Кубка Англії проти Чарльтона, що відбувся 10 січня.
Зазначимо, що в цьому сезоні Далот провів 23 матчі на клубному рівні, в яких відзначився голом та двома результативними передачами.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що нові контракти з Далотом та Рашфордом — пріоритет для Манчестер Юнайтед.