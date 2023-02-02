Англія

Португалець незабаром може з'явитись на поле.

Захисник Манчестер Юнайтед Діогу Далот повернувся до тренувань після того, як відновився після пошкодження. Про це розповів Бруну Фернандеш.

"Діогу Далот також тренується з нами й, ймовірно, незабаром буде у повній формі, і це дуже добре, тому що у менеджера є більше можливостей", — наводить слова Фернандеша MEN.

Зазначимо, що португальський захисник отримав пошкодження в матчі Кубка Англії проти Чарльтона, що відбувся 10 січня.

Зазначимо, що в цьому сезоні Далот провів 23 матчі на клубному рівні, в яких відзначився голом та двома результативними передачами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що нові контракти з Далотом та Рашфордом — пріоритет для Манчестер Юнайтед.