Англія

Нідерландець — про австрійського півзахисника.

Головний тренер Манчестер Юнайтед заявив про готовність новачка команди Марселя Забітцера дебютувати за команду вже незабаром.

"Він провів лише одну тренувальну сесію, але ви бачите, що він дуже фізично здоровий гравець. У мене не було інших очікувань.

Він приїжджає з мюнхенської Баварії. Німецькі клуби завжди турбуються про фізичну готовність гравців. Отже, він готовий. Тому я думаю, що він готовий грати", — наводить слова Тен Гага Goal.

Нагадаємо, що наступний матч Манчестер Юнайтед проведе в рамках АПЛ проти Крістал Пелас в суботу, о 17:00.