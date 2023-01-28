Англія

Головний тренер — про підсилення складу.

Головний тренер Манчестер Юнатйед Ерік Тен Гаг прокоментував ситуацію з можливим підсиленням складу взимку.

"Нові підписання? У мене є ідеї. Найближчими днями, якби в мене була можливість, я б зробив це. Але не все залежить тільки від мене.

Я думаю, що в Манчестер Юнайтед щодня повинен бути такий підхід", — наводить слова нідерландця Фабриціо Романо.

Зазначимо, що в поточне зимове трансферне вікно "червоні дияволи" на правах оренди підписали Джека Батланда та Ваута Веггорста.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед може викупити Веггорста в Бернлі.