Головний тренер — про підсилення складу.
Ерік Тен Гаг, getty images
28 січня 2023, 15:49
Головний тренер Манчестер Юнатйед Ерік Тен Гаг прокоментував ситуацію з можливим підсиленням складу взимку.
"Нові підписання? У мене є ідеї. Найближчими днями, якби в мене була можливість, я б зробив це. Але не все залежить тільки від мене.
Я думаю, що в Манчестер Юнайтед щодня повинен бути такий підхід", — наводить слова нідерландця Фабриціо Романо.
Зазначимо, що в поточне зимове трансферне вікно "червоні дияволи" на правах оренди підписали Джека Батланда та Ваута Веггорста.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед може викупити Веггорста в Бернлі.