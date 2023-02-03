Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 22-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють лондонський Челсі та лондонський Фулгем.

Лондонські Челсі та Фулгем зіграють у дербі на Стемфорд Бридж у рамках 22 туру англійської Прем'єр-ліги.

Грем Поттер, після нічиєї проти Ліверпуля (0:0), залучив до стартового складу Джеймса та Кукурелью на фланги захисту, тоді як Енцо Фернандес дебютує в опорній зоні, а Михайло Мудрик — на лівому фланзі атаки.

Марку Сілва, на тлі поразки від Тоттенгема в чемпіонаті (0:1), вирішив використати з перших хвилин той сами перелік виконавців.

Челсі: Аррісабалага — Р. Джеймс, Сілва, Бадьяшиль, Кукурелья — Енцо, Галлагер — Зієш, Маунт, Мудрик — Гаверц.

Запасні: Беттінеллі, Чалоба, Чілвелл, Кулібалі, Аспілікуета, Чуквуемека, Стерлінг, Д. Фофана, Мадуеке.



Фулгем: Лено — Тете, Діоп, Рім, Робінсон — Рід, Пальїнья — Декордова-Рід, Перейра, Вілліан — Мітрович.

Запасні: Родак, Кюрзава, Адарабіойо, Даффі, Вілсон, Керні, Д. Джеймс, Соломон, Вінісіус.



Гра Челсі — Фулгем почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.