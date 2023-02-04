Англія

Австрієць дав коментар після переходу в Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед через пошкодження Крістіана Еріксена був вимушений швидко шукати заміну для свого гравця та підписав Марселя Забітцера.

Австрійський півзахисник прокоментував очікування від співпраці з новим тренером.

"Я тут, у Манчестер Юнайтед, щоб щодня викладатися на тренуваннях, ось для чого я тут. Мені подобається, як грає Тен Гаг, як грають його команди, він хороший тренер, і я з нетерпінням чекаю гри під його керівництвом", наводить слова Забітцера Фабріціо Романо.

Нагадаємо, раніше головний тренер Манчестер Юнайтед заявив про готовність новачка команди Марселя Забітцера дебютувати за команду вже незабаром.