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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 1 лютого.

Зимовий період вирує в світовому футболі, і за календарем уже встиг розпочатись другий місяць 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У середа, 1 лютого:

Лондонський Челсі здійснив найдорожчий трансфер в історії АПЛ.

Манчестер Юнайтед знайшов, ким замінити травмованого півзахисника Крістіана Еріксена.

Український центральний захисник Ілля Забарний підписав контракт із англійським Борнмутом.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.