Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 1 лютого.
Зимовий період вирує в світовому футболі, і за календарем уже встиг розпочатись другий місяць 2023 року.
Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.
У середа, 1 лютого:
Лондонський Челсі здійснив найдорожчий трансфер в історії АПЛ.
Манчестер Юнайтед знайшов, ким замінити травмованого півзахисника Крістіана Еріксена.
Український центральний захисник Ілля Забарний підписав контракт із англійським Борнмутом.
Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.