Нападник може перебратися до Англії.
Маркус Тюрам, getty images
04 лютого 2023, 11:29
Нападник Боруссії М Маркус Тюрам привернув увагу багатьох топклубів з европейських чемпіонатів.
Як повідомляє видання As, французький футболіст входить в список інтересів Тоттенгема, Ліверпуля та Арсенала.
У поточному сезоні Бундесліги 25-річний форвард провів 17 матчів, відзначившись 10 голами та трьома асистами.
Контракт Тюрама з німецьким клубом діє до кінця цього сезону, тому він може піти вільним агентом.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Тюрам — головна мета Атлетіко на літнє трансферне вікно.