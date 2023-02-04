Англія

Нападник може перебратися до Англії.

Нападник Боруссії М Маркус Тюрам привернув увагу багатьох топклубів з европейських чемпіонатів.

Як повідомляє видання As, французький футболіст входить в список інтересів Тоттенгема, Ліверпуля та Арсенала.

У поточному сезоні Бундесліги 25-річний форвард провів 17 матчів, відзначившись 10 голами та трьома асистами.

Контракт Тюрама з німецьким клубом діє до кінця цього сезону, тому він може піти вільним агентом.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Тюрам — головна мета Атлетіко на літнє трансферне вікно.