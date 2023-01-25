Француза не буде в лондонському клубі.
МАРКУС ТЮРАМ, GETTY IMAGES
25 січня 2023, 18:46
Нападник Боруссії М Маркус Тюрам вирішив не переходити в лондонський Челсі під час зимового трансферного вікна, про це повідомляє Fussball Transfers.
За інформацією джерела, француз допрацює контракт з німецьким клубом, який чинний до кінця сезону, та покине клуб в статусі вільного агента.
Цього сезону нападник провів сімнадцять матчів, у яких забив тринадцять голів та зробив чотири результативні передачі.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Реал відмовився від трансферу Тюрама.