Англія

Француза не буде в лондонському клубі.

Нападник Боруссії М Маркус Тюрам вирішив не переходити в лондонський Челсі під час зимового трансферного вікна, про це повідомляє Fussball Transfers.

За інформацією джерела, француз допрацює контракт з німецьким клубом, який чинний до кінця сезону, та покине клуб в статусі вільного агента.

Цього сезону нападник провів сімнадцять матчів, у яких забив тринадцять голів та зробив чотири результативні передачі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Реал відмовився від трансферу Тюрама.