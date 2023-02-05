Англія

Команда Стіва Купера не програє вже п'ять матчів поспіль.

У 22-му турі АПЛ Ноттінгем Форест на своєму полі приймав Лідс. "Лісники" набрали гарну форму і до матчу з "павичами" підійшли з серією у 4 поєдинки без поразок.

Власне, безпрограшна серія Форест продовжилась, а гарантував її точний удар Бреннана Джонсона на 14-ій хвилині. Перемога Ноттінгема — 1:0.

П'ятий матч без поразок дозволив підопічним Стіва Купера піднятись на 13-ту сходинку чемпіонату. Лідс залишився на 17-му місці, маючи 18 очок.

Ноттінгем Форест — Лідс 1:0

Гол: Джонсон, 14.

Ноттінгем Форест: Навас – Вільямс (Айю 90), Болі, Маккенна, Лоді – Мангаля (Ор'є 46), Фройлер, Данілу (Колбек 46) – Ґіббз-Вайт – Джонсон, Вуд (Саррідж 73)

Лідс: Мельє – Стрейк (Фірпо 67), Купер, Вебер, Ейлінґ – Рока (Маккенні 57), Адамс – Ньонто, Харрісон (Ґрінвуд 83), Сіністерра (Саммервілл 57) – Бамфорд (Рюттер 67)

Попередження: Данілу 30, Болі 52, Вільямс 55, Саррідж 90+1 – Стрейк 13, Вебер 77